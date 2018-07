Decepção de 2011 é passado no Botafogo, diz Oswaldo A última lembrança que o torcedor tem da equipe do Botafogo é a de um time que perdeu sete dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e encerrou a competição não apenas sem o título como também sem uma vaga na Libertadores. No domingo, a temporada de 2012 começa com um elenco muito parecido com aquele que deu vexame na reta final de 2011, mas com um técnico novo: Oswaldo de Oliveira. E o treinador garante que o clima pesado do ano passado já nem é sentido.