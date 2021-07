Decepcionado no Botafogo, Diego Loureiro revela expectativa por novo treinador

Em crise dentro e fora de campo, o Botafogo perdeu para o Goiás, nesta terça-feira à noite, por 2 a 0, no Engenhão, pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jovem goleiro Diego Loureiro mostrou tristeza com mais um revés do time.

"A equipe vem se dedicando. É um resultado triste e ainda estamos longe do que a gente espera na competição", disse o goleiro na saída do gramado.

O jovem goleiro, de 22 anos, também comentou sobre a chegada do novo treinador ao clube - a ideia da diretoria é de anunciar o substituto de Marcelo Chamusca nesta quarta-feira sem falta.

Loureiro acredita que com a chegada de um novo profissional o time deverá render mais em campo. "Creio que com a chegada de um novo treinador a gente possa evoluir. Precisamos sair desta situação", completou o goleiro botafoguense.

A derrota para o Goiás foi a quinta partida seguida sem vitória do Botafogo na Série B. O time carioca é o 14.º colocado com 13 pontos ganhos.