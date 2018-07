Décio Perin nega transição pacífica e critica a diretoria do Palmeiras

Pré-candidato à presidência do Palmeiras, Décio Perin visitou a redação do Estado nesta quarta-feira e dentre outros assuntos, admitiu que a transição pacífica prometida entre os presidenciáveis e a atual diretoria não durou mais do que uma reunião.

"Acho que não estão escondendo as coisas da gente, a verdade é que eles não sabem o que acontece. Não há um sistema profissional para gerir o clube. Queria que se abrisse a colcha de retalhos do clube, mas não foi dada a oportunidade. O chato não é terem evitado que soubéssemos o que acontece, mas a forma como foi feito isso. Sei que quem assumir terá seis milhões de cheques para assinar e sem dinheiro para pagar."

Perin contou que deseja unir diversas correntes políticas e contratar profissionais de renome para profissionalizar o futebol. E revelou que já conversa com pessoas dispostas a ajudar o clube caso ele seja eleito.

Leia a entrevista completa de Perin na edição de quinta-feira do Estado.