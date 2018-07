Após denúncia de rival, Olympiacos disputará Liga dos Campeões

A Uefa declarou nesta segunda-feira que o Olympiacos vai participar do sorteio de grupos da Liga dos Campeões da Europa, agendado para a próxima quinta-feira, apesar das denúncias de manipulação de resultados. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou a ação movida pelo Panathinaikos, que acusa o rival grego de irregularidades. De acordo com a Uefa, a "admissão provisória" do Olympiacos, o atual campeão grego, foi confirmada nesta segunda-feira pela CAS.

O Panathinaikos, vice-campeão nacional na temporada passada, desafiou uma decisão anterior da Uefa, que permite a participação na Liga dos Campeões do Olympiacos, cujo presidente Vangelis Marinakis estaria envolvido em uma suposta conspiração criminosa para manipular partidas no futebol da Grécia.

As regras da Uefa proíbem a participação de clubes envolvidos em manipulação nos seus torneios. Assim, embora o Olympiacos esteja garantido na Liga dos Campeões, o clube poderá ser excluído se qualquer uma das acusações de manipulação, que vêm desde 2007, for confirmada.

Porém, a Uefa destaca que nem a federação de futebol da Grécia "nem os tribunais criminais de Atenas tomaram qualquer decisão final contra o senhor Marinakis ou o clube".

O Panathinaikos foi eliminado ainda nas fases preliminares da Liga dos Campeões, deixando o Olympiacos como único representante da Grécia nos grupos do torneio continental.