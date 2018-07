Decisão da Copa do Brasil deve reunir estilos ofensivos

Palmeiras e Santos fazem clássico pela final da Copa do Brasil marcado pela agressividade dos ataques. O time alviverde precisa reverter a derrota do primeiro jogo e de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Portanto, terá de correr atrás do gol, bem diferente do que foi na Vila. O visitante, em situação mais confortável após a vitória na primeira partida, atua na busca constante do gol com seus jogadores rápidos e habilidosos. Foi assim o ano inteiro.

Do lado do Palmeiras, os atacantes Dudu e Gabriel Jesus podem trocar de lado para tentar abrir a defesa santista, que foi pouco exigida no primeiro jogo da decisão, mas cometeu duas falhas – uma em cada tempo na Vila Belmiro.

A ideia de Marcelo Oliveira é fechar o primeiro tempo com vantagem no placar, para ter maior tranquilidade na segunda etapa quando geralmente o Palmeiras joga melhor. O lado esquerdo da defesa também é algo que preocupa o treinador anfitrião. Na primeira partida, o Santos chegou diversas vezes com Victor Ferraz por aquele setor, por isso a ideia é que Zé Roberto fique um pouco mais atento na marcação. O volante Matheus Sales vai ajudar o experiente jogador.

Sem poder contar com Lucas, suspenso, Marcelo Oliveira vai escalar João Pedro na lateral-direita. O garoto, que tem falhado muito na marcação, rende melhor quando está no ataque e a intenção é liberá-lo para apoiar – o volante Arouca ficaria na cobertura do lado direito da defesa palmeirense. O atacante Gabriel Jesus parece recuperado de uma luxação no ombro, mas não vai 100% para a partida. O treinador já deixou Rafael Marques pronto para entrar caso o garoto não consiga atuar.

SANTOS

No Santos, o técnico Dorival Junior deve apostar novamente na velocidade dos contra-ataques para garantir a vitória. A postura do time visitante será mais precavida nesta quarta-feira. A vantagem da vitória por 1 a 0 no jogo de ida possibilita jogar no erro do Palmeiras para sair como campeão, como explorar os avanços de João Pedro e o nervosismo da equipe da casa.

A lentidão da zaga é um dos pontos fracos. Por isso os laterais e os volantes devem apoiar pouco. E Lucas Lima pode recuar um pouco mais para buscar a bola e começar a criar as jogadas ofensivas no Allianz Parque.