Decisão da Copa do Rei será disputada no Camp Nou

A decisão da Copa do Rei desta temporada será disputada no Estádio Camp Nou, do Barcelona. Porém, a data do confronto entre Atlético de Madrid e Sevilla ainda não foi definida. A definição do local do duelo foi publicada no site oficial da Federação Espanhola de Futebol nesta terça-feira, após semanas de indefinição.

A data do confronto só será acertada após a realização do confronto entre Atlético de Madrid e Liverpool, pelas semifinais da Liga Europa. O segundo duelo entre as equipes será disputado no dia 29 de abril.

Esta será a terceira vez o Camp Nou, que possui capacidade para 98 mil espectadores e foi inaugurado em 1957, sediará a final da Copa do Rei. A última foi em 1990. A Uefa avaliou o estádio como sendo cinco estrelas na temporada 1998/1999. Apenas outros quatro estádios espanhóis possuem esta classificação.