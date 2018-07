Decisão do título brasileiro fica para última rodada

Agora, o Fluminense depende apenas de uma vitória sobre o Guarani, domingo, no Rio, para faturar o título brasileiro pela segunda vez na história - venceu também em 1984. O Corinthians, por sua vez, precisa ganhar do Goiás, no mesmo dia, em Goiânia, e ainda torcer por um tropeço do líder para ser o campeão, assim como o Cruzeiro, que jogará contra o Palmeiras na Arena do Jacaré.

Na penúltima rodada do campeonato, que teve 10 jogos na tarde deste domingo, o Palmeiras entrou em campo com seus jogadores titulares, mas não teve forças para segurar o líder na Arena Barueri. O primeiro gol palmeirense até que animou corintianos e cruzeirenses. O Fluminense, porém, conseguiu a virada e venceu o jogo por 2 a 1, ficando ainda mais perto da conquista do título.

No Pacaembu lotado, o Corinthians fez sua parte. Mesmo desfalcado de Ronaldo, contundido, e Elias, suspenso, derrotou o Vasco por 2 a 0 e manteve a esperança de título. O Cruzeiro também venceu neste domingo, ao bater o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Mas corintianos e cruzeirenses sabem que, agora, a conquista ficou um pouco mais difícil.

Outro destaque da penúltima rodada do Brasileirão foi o rebaixamento do Guarani, que perdeu para o Grêmio por 3 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e ficou estacionado nos 37 pontos. Assim, se juntou a Prudente e Goiás, que já tinham caído anteriormente. Agora, resta apenas uma vaga aberta para a Série B de 2011: ficará entre Vitória e Atlético-GO, que fazem confronto direto.

Confira os resultados deste domingo no Brasileirão:

Corinthians 2 x 0 Vasco

Palmeiras 1 x 2 Fluminense

Flamengo 1 x 2 Cruzeiro

Botafogo 3 x 1 Prudente

Guarani 0 x 3 Grêmio

Atlético-MG 3 x 1 Goiás

Inter 1 x 1 Vitória

Atlético-GO 1 x 1 São Paulo

Ceará 1 x 1 Atlético-PR

Avaí 3 x 2 Santos