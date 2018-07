Decisão sobre apelação da pena de Suárez sai em agosto, revela a CAS

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira que o resultado da apelação contra a punição aplicada pela Fifa ao atacante Luis Suárez, suspenso por quatro meses de qualquer ligada ao futebol pela mordida que deu no zagueiro Chiellini no jogo entre Uruguai e Itália na primeira fase da Copa de 2014, será conhecido em meados de agosto, ainda antes do início da próxima temporada do futebol espanhol, marcada para começar no dia 23 deste mesmo mês.

O mais importante tribunal esportivo mundial julgará os recursos apresentados pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e pelo Barcelona, que tentam reverter ou ao menos aliviar a dura sanção imposta ao atacante, punido pela Fifa com uma suspensão de quatro meses de qualquer atividade ligada ao futebol e de nove jogos sem poder atuar pela seleção do seu país.

"É provável que a decisão final será processada bem antes do fim de agosto", revelou a CAS por meio de um comunicado enviado à agência Associated Press, sendo que o tribunal ainda não anunciou a data em irá julgar as apelações.

Também multado em 100 mil francos suíços (cerca de US$ 112 mil) pela mordida que deu em Chiellini, Suárez deixou o Liverpool e foi contratado pelo Barcelona logo após o Mundial e espera por uma decisão rápida da CAS para saber quando poderá voltar a atuar.

Na última quinta-feira, a tabela do Campeonato Espanhol 2014/2015 foi oficialmente divulgada e trouxe a possibilidade de Luis Suárez estar em campo contra o Real Madrid no clássico válido pelo primeiro turno da competição. O duelo foi marcado para o final de semana dos dias 25 e 26 de outubro, e a suspensão do atleta termina justamente em 25 de outubro. Como há boa chance desta partida ser marcada para o dia 26, o uruguaio poderia estar em campo neste duelo marcado para acontecer no Estádio Santiago Bernabéu.