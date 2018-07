Decisão sobre extradição de Marin aos EUA é adiada

A decisão sobre a extradição de José Maria Marin, ex-presidente da CBF, da Suíça para os EUA é adiada para a semana que vem. Fontes próximas ao caso indicaram ao Estado que o processo deveria estar concluído até dia 18. Mas, diante da presença da procuradora-geral dos EUA, Loretta Lynch, na Suíça, a defesa dos acusados pressionou para que os casos fossem julgados só depois de sua passagem pelo país.

Além de Marin, outros cinco dirigentes do futebol estão detidos em Zurique e também aguardam pela extradição. A defesa dos acusados alertou que uma decisão de extradição aos EUA com a presença da representante americana na cidade daria uma sinalização de que Washington estaria ditando o ritmo do processo. Agora, a nova previsão é de uma decisão entre os dias 22 e 24 de setembro.

O Estado revelou com exclusividade que Marin poderá aceitar sua extradição aos EUA. Apesar de caber uma apelação à decisão dos suíços, sua defesa considera que, se o julgamento for "forte", ele abrirá mão de um recurso, o que prorrogaria o caso até o fim do ano. Marin e outros seis cartolas foram detidos no dia 27 de maio na cidade suíça a pedido da Justiça americana. Um dos dirigentes, Jeff Webb, aceitou de forma voluntária ser extraditato aos EUA. Mas os demais, entre eles Marin, optaram por questionar o processo. No caso de Marin, seus advogados apresentaram uma defesa baseada no fato de que não existia base legal para a extradição e que as provas eram "frágeis".

Segundo o inquérito dos americanos, Marin teria pedido que parte da propina relativa à Copa do Brasil fosse direcionada a ele, numa conversa gravada com o empresário José Hawilla, da Traffic. Ele também aparece quando uma das empresas que comprou os direitos para a Copa América indica a distribuição de propinas para os dirigentes sul-americanos.

Caso os suíços optem por extraditar o brasileiro para os EUA, Marin poderá ainda recorrer, o que deve arrastar o processo até o fim do ano. Inicialmente, seus advogados indicaram que essa seria a estratégia. Mas, agora, montaram pelo menos dois cenários diferentes. Se sentirem que a sentença é "frágil", um recurso de fato vai ser apresentado e vão recomendar a Marin que "aguente firme" na prisão por mais alguns meses. Ele está preso desde 27 de maio.

Mas caso a decisão dos suíços dê sinais de que não estão dispostos a reconsiderar o caso, a defesa do brasileiro acredita que apresentar um recurso seria apenas "perda de tempo" e que prolongaria a situação de Marin na prisão de Zurique. O brasileiro tem um apartamento em Nova York e, pela lei, poderia negociar uma fiança milionária com os EUA que o permitisse de ficar em prisão domiliciar enquanto o julgamento ocorre.

Uma fonte que esteve recentemente com o brasileiro contou que o cartola está "ansioso" diante da aproximação da data da decisão, que pode ocorrer a partir de amanhã, e que quer "mudar de ambiente". Sem falar inglês ou alemão, Marin se comunica pouco na prisão. Ele passou os seus mais de três meses detido apenas lendo. Para garantir que o preso de 84 anos não se sentisse isolado, seus advogados organizaram uma agenda de três visitas semanais, apenas para manter ocupada a semana do cartola.

CÁRCERE

Quem esteve com ele diz que ele já não fala mais de futebol, não pergunta nem da seleção brasileira nem do São Paulo, seu time. Ri pouco, anda sério e de cabeça baixa e apenas abraça quem o visita. Os visitantes ainda tentam animar o cartola com histórias e dizem que o foco no Brasil já mudou para a CPI do Futebol e a situação de Marco Polo Del Nero. Para testar se ele não entraria numa depressão ou lapso de memória, seus advogados ainda mandam perguntas para avaliar suas respostas.