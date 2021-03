Decisão sobre novo formato da Liga dos Campeões será tomada no dia 19 de abril

A Uefa só vai oficializar quaisquer decisões relativas à reformulação do formato da Liga dos Campeões da Europa e de outras competições de clubes no continente no próximo dia 19 de abril, em um reunião de seu Comitê Executivo. O anúncio foi feito nesta terça-feira através de um comunicado oficial publicado em seu site.

A entidade que comanda o futebol europeu acrescentou ainda que, apesar de a reformulação das competições de clubes - a partir de 2024 - ser um dos temas que também estará em debate na reunião por videoconferência das associações membro desta quarta-feira, "qualquer decisão oficial sobre o tema só será tomada na reunião de 19 de abril".

Espera-se que a Uefa aumente o número de participantes de 32 para 36 e acabe com a tradicional fase de grupos. Em vez disso, seria adotado o "sistema suíço" com 10 jogos nesta fase. O sistema suíço funciona da seguinte forma: há um número predeterminado de rodadas. Dois participantes não se enfrentam mais que uma vez. Na primeira rodada, a definição dos confrontos é feita através de sorteio.

Nas demais rodadas, participantes com pontuações iguais são emparceirados (quem venceu na primeira, enfrentaria na segunda rodada quem também venceu, por exemplo). Caso não seja possível emparceirar participantes com o mesmo número de pontos o confronto será com o concorrente com pontuação mais próxima possível, e assim em diante até o fim desta fase. É um sistema muito utilizado no xadrez.

Outra mudança seria na forma como os clubes poderiam se classificar para a Liga dos Campeões, com vagas sendo distribuídas através de um ranking histórico. Dessa forma, clubes como Milan e Manchester United, que tem sido irregulares nas últimas temporadas, teriam vagas garantidas.

A ideia seria aumentar o número de confrontos entre os gigantes do continente para ter mais jogos interessantes para o público. Ao mesmo tempo, a Uefa também deseja debelar a ideia de uma "Superliga Europeia", um torneio de pontos corridos só entre os principais times, proposta criticada pela entidade continental e pelas ligas nacionais, que veem um caráter de elitização na proposta.

É também esperado que, nessa reunião, sejam anunciadas eventuais alterações na Eurocopa, que foi adiada de 2020 para esse ano por causa da pandemia do novo coronavírus - de 11 de junho a 11 de julho -, principalmente no que diz respeito às cidades-sede - são 12 no total.