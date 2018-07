Decisão sobre o técnico do Palmeiras sai com o acesso para Série A

SÃO PAULO - A decisão sobre a permanência ou não de Gilson Kleina no Palmeiras em 2014 será tomada assim que o time garantir matematicamente sua volta para a Série A do Brasileiro. É isso o que querem tanto os dirigentes quanto o treinador, que se reunirão para tratar do assunto assim que o objetivo for alcançado. Os dois lados pretendem evitar que a situação se transforme numa novela arrastada, mas, embora o acesso esteja quase garantido (a vantagem sobre o quinto colocado é de 17 pontos), não querem discutir o tema enquanto houver uma mínima chance de ocorrer uma reviravolta desastrosa.

Se a diretoria decidir renovar o contrato de Kleina, ele poderá aproveitar as últimas rodadas da Série B para começar a montar a equipe para a próxima temporada – decidindo quem fica, quem sai e fazendo uma lista de reforços. Caso decida por sua saída, poderá ir atrás de outro treinador antes do fim do ano para também adiantar o planejamento para 2014. Até o time subir, a diretoria terá tempo para avaliar com calma o trabalho de Kleina e estudar o mercado para analisar as opções

Se ficar sabendo antes do fim da Série B que não continuará no cargo, o treinador poderá abrir logo negociações com outros clubes. Ele acredita que a conquista do título e do acesso com grande antecedência servirão para valorizá-lo no mercado e colocá-lo em novo patamar, com a possibilidade de assinar com outro clube grande. A pressão em cima da diretoria é grande tanto dos que querem a saída do treinador quanto dos que defendem sua permanência.