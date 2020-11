Decisivo, Brenner fala em 'grande vantagem' após vitória do São Paulo no Maracanã

Artilheiro do São Paulo na temporada, com 17 gols, Brenner valorizou a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo no Maracanã, com dois gols dele, nesta quarta-feira, mas ponderou que a disputa ainda está em aberto. O jovem atacante vive fase iluminada e se tornou algoz de Rogério Ceni, que curiosamente lançou o jogador ao time profissional em 2017. Já são seis gols contra o ex-comandante em três partidas.

"A gente sabe que qualquer vitória sobre o Flamengo é uma grande vantagem, pela grande equipe que é. Mas não tem nada ganho. Na quarta-feira, no Morumbi, temos de manter o ritmo e corrigir os erros para sair com a classificação", analisou.

Eficiente e decisivo, Brenner destacou que o gol que definiu o resultado positivo é fruto de treino. No lance, atento, ele aproveitou o vacilo do goleiro Hugo Souza para roubar a bola e garantir o triunfo do time tricolor.

O atacante valorizou a pressão alta na saída de bola do adversário, algo treinado insistentemente por Fernando Diniz. "Sobre a questão da pressão alta, a gente treina isso. O Diniz sempre pede. Nossa equipe é ofensiva e procuro pressionar o goleiro. O Hugo teve a infelicidade de não me driblar e eu a felicidade de fazer o gol. É algo que a gente treina", ressaltou.

O São Paulo joga pelo empate para se classificar às semifinais da Copa do Brasil, enquanto que o Flamengo precisa ganhar por dois gols de diferença para seguir no torneio. Uma vitória do time rubro-negro pelo placar mínimo leva a decisão da vaga para os pênaltis. O duelo decisivo está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi.