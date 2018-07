Decisivo, Bruno diz que esquema o ajuda a atacar no Fluminense

RIO - Decisivo para a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Criciúma, quarta-feira, ao marcar os dois gols do time no Heriberto Hulse, Bruno avaliou que o esquema tático adotado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo tem muita relação com o seu sucesso. Ele explicou que a presença do volante Rafinha tem permitido que ele avance mais ao setor ofensivo.

"O professor adotou um esquema que me ajuda. O Rafinha tem caído por ali e me auxilia na marcação, facilitando as minhas subidas. Também facilita na hora de tabelar. As jogadas estão saindo e estão sendo importantes para o time", afirmou Bruno.

A vitória sobre o Criciúma foi a segunda consecutiva do Fluminense, que não perde há cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Com isso, o time ocupa a décima colocação no torneio nacional, com 29 pontos. Assim, Bruno celebrou a recuperação do seu time.

"Não começamos do jeito que queríamos. Aos poucos, estamos conseguindo recuperar a nossa maneira de jogar, o bom futebol. Iniciamos o segundo turno do jeito que planejamos, com outra postura. A sequência dos últimos jogos demonstra isso", disse o lateral.