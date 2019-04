Decisivo com gol em finalíssima, Avelar vira 'Avelenda' para torcida corintiana

Danilo Avelar era um dos titulares mais criticados do elenco do Corinthians no início da temporada. Muitos corintianos, talvez com saudades de Sidcley e Arana, pegavam no pé do lateral, que mostrou ter muita personalidade e ser um jogador de decisão. Foi dele o gol que abriu o caminho da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo e, ao final da partida realizada neste domingo, em Itaquera, parecia uma criança, tamanha felicidade ao escutar os torcedores o chamando de "Avelenda".

"Ano passado passamos por muitas dificuldades de adaptação, mas bati no peito e tentei usar as críticas para amadurecer. Decidi trabalhar para mostrar o meu valor e a resposta está aí", comemorou o lateral, que também havia marcado o gol da vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 na fase de grupos do Estadual. Ele é o vice-artilheiro do time no ano, com cinco gols, três atrás do artilheiro Gustavo.

Além de virar herói dos torcedores, a boa atuação e o gol deste domingo serviram para pressionar ainda mais a diretoria do Corinthians, que negocia a sua contratação com o Torino. Ele está vinculado ao time por empréstimo até julho e os clubes já negociam sua transferência. "Alô Andrés, estou esperando o meu contrato", brincou, ainda no gramado.

O Torino fixou o valor dos direitos de Avelar em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) e o Corinthians tenta parcelar a quantia. Avelar deixou claro que deseja ficar, mas tem sido sondado por outros clubes brasileiros. "Claro que a pressão para eu ficar é grande e eu quero permanecer aqui. Quando cheguei, disse que voltei da Europa para fazer história no Corinthians e quero fazer isso", resumiu.