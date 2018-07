Decisivo contra o Barça, David Luiz exalta PSG: 'Amo estar aqui'

O primeiro gol de David Luiz pelo Paris Saint-Germain teve um gosto especial. Foi marcado na Liga dos Campeões, em casa, contra um dos favoritos ao título. Nesta terça-feira, o zagueiro abriu caminho para uma importante vitória do time francês sobre o Barcelona na principal competição europeia da temporada e exaltou o ambiente no estádio durante a partida.

"Foi uma grande noite, grande atmosfera. É o nível da Liga dos Campeões com grandes jogadores. Marcar aqui no Parque dos Príncipes é um sonho virando realidade para mim", disse David à TV oficial da Liga dos Campeões.

O zagueiro também fez juras de amor ao Paris Saint-Germain. "Algumas pessoas estavam falando coisas ruins sobre mim antes do jogo. É só o começo. Eu amo estar aqui, amo estar com esse clube. É uma atmosfera fantástica", disse.

Antes do jogo, David Luiz admitiu que quase acertou transferência para o Barcelona. Depois de as negociações esfriarem, o PSG fez uma proposta irrecusável ao Chelsea pelo zagueiro, oferecendo 50 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões).

"É verdade que eles (Barcelona) vieram e me tentaram me contratar umas duas vezes. Parecia que estava tudo bem. Mas com o tempo percebi que quem apostou de verdade em mim e me comprou foi o PSG", disse em entrevista ao diário AS.