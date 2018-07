Decisivo, Danilo vê Corinthians 'merecedor' de título O meia Danilo, novo capitão do Corinthians, ergueu a taça da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira, justo contra seu ex-time, o São Paulo, e comprovou mais uma vez que é um jogador decisivo. Este foi o quinto título dele no clube. Antes, havia ganho o Campeonato Brasileiro (2011), a Libertadores e o Mundial (2012), além do Paulistão (2013).