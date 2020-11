Decisivo de novo, Airton celebra bom início com Felipão no Cruzeiro

O atacante Airton decidiu mais uma partida e marcou o gol da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, nesta sexta-feira, pela 20.ª rodada da Série B do Brasileirão.

Esse foi o terceiro gol de Airton nos últimos três jogos, os primeiros dele como profissional. Assim, se igualou a Arthur Caíke, Régis, Thiago e Marcelo Moreno como vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, todos com três gols. Maurício, que já foi negociado com o Internacional, marcou cinco.

Após a partida, o artilheiro da noite ressaltou o trabalho do técnico Felipão. Desde a chegada do treinador, o Cruzeiro venceu três partidas, empatou uma e não perdeu. Em 12 pontos, ganhou dez e saiu da zona de rebaixamento.

"A gente está vindo em uma crescente desde a chegada do Felipão. Foi uma vitória muito difícil. Já sabíamos que seria um jogo complicado aqui na casa deles, mas a nossa equipe fez um bom jogo e está de parabéns", comemorou Airton.

Estreante da noite, o atacante Willian Pottker não se destacou, mas sentiu o gosto de atuar pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro. Ele começou a partida como titular e foi substituído por Welinton nos minutos finais.

"Fico muito feliz de fazer minha estreia e representar uma equipe como o Cruzeiro. Criamos boas oportunidades e fizemos um bom jogo", declarou o atacante emprestado pelo Internacional.