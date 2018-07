Decisivo, Diego ganha elogios de Rueda após vitória do Flamengo

O triunfo do Flamengo por 1 a 0 sobre a Chapecoense na Arena Condá, domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi o jogo da redenção de Diego. Criticado por perder um pênalti na decisão da Copa do Brasil e depois cortado da seleção brasileira por uma lesão na coxa esquerda, o meia retornou ao time e marcou o gol da vitória, recebendo elogios do técnico Reinaldo Rueda.

+ Flamengo vence em Chapecó e se firma na zona de classificação à Libertadores

"Diego é um profissional íntegro. Passou por essa situação na seleção, fez um excelente trabalho, se esforçou e voltou. Achei que fosse ficar menos em campo. Fez um esforço grandíssimo. Por sorte, fez o gol do triunfo, que fortalece a ele e toda equipe", disse o treinador.

O colombiano apontou as dificuldades que o Flamengo vem encontrando no Brasileirão e destacou que o time precisa conseguir uma sequência de vitórias para se aproximar do objetivo de ficar no G4, grupo dos times que se classificam diretamente para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

"Temos fé que fazemos um bom trabalho. O Brasileirão é a competição mais difícil do mundo. Normalmente, são quatro equipes grandes por país. Aqui, todo mundo é competitivo. O objetivo é o G4. Precisamos de duas, três vitórias consecutivas para retomar a confiança", finalizou Rueda.

A vitória em Chapecó deixou o Flamengo em sétimo lugar no Brasileirão com 43 pontos, a quatro do G4. O time voltará a jogar na quinta-feira, quando vai receber o Bahia, no estádio Luso-Brasileiro, pela 29ª rodada.