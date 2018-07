Decisivo, Drogba diz que ainda pode melhorar no Chelsea

"Estou melhorando lentamente, mas de forma segura. Do ponto de vista físico, ainda perdi algumas bolas importantes esta noite e irei trabalhar esse aspecto para tentar melhorar a minha condição física e poder jogar 90 minutos", disse. "Se estivesse numa forma um pouco melhor, um pouco mais fresco, poderia ter marcado três vezes esta noite, mas foi bom voltar à ação. Eu amo esta competição", completou.

O Chelsea passa por uma temporada difícil, com atuações irregulares e questionamentos ao trabalho do técnico André Villas-Boas. A equipe avançou em primeiro lugar no Grupo E da Liga dos Campeões, com 11 pontos, e está na quarta posição no Campeonato Inglês, com 28 pontos, dez a menos do que o líder Manchester City.

Para Drogba, a equipe demonstrou diante do Valencia que está superando a má fase. "Foi muito importante vencer, sabendo que passamos por momentos muito difíceis nas últimas semanas", indicou. "Ganhar no sábado [por 3 a 0 sobre o Newcastle] e de novo esta noite foi muito bom".