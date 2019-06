Decisivo e artilheiro, Sasha comemora evolução pessoal e do Santos

O último jogo do Santos antes da pausa dos torneios de clubes para a disputa da Copa América confirmou a recuperação de Eduardo Sasha. Reserva pouco utilizado no Campeonato Paulista, ele recebeu chances com o técnico Jorge Sampaoli no Brasileirão e não tem decepcionado. Nesta quarta-feira, marcou o seu quinto gol na competição e definiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Corinthians, em clássico disputado na Vila Belmiro e válido pela nona rodada.

Após o duelo, relembrou os momentos difíceis que enfrentou no começo da temporada, quase tendo deixado o Santos, antes de brilhar pelo time. "Quando aconteceu isso eu vi que era mais um desafio na minha carreira, jamais deixei ficar para baixo e dei a volta por cima. Fico feliz por terminarmos brigando pelas primeiras posições", afirmou, em referência ao bom momento do time no Brasileirão.

O triunfo deixou o Santos com 20 pontos, provisoriamente em primeiro lugar no Brasileirão, com um de vantagem para o Palmeiras, que vai receber o Avaí nesta quinta-feira no Allianz Parque e não tem contabilizados os pontos do triunfo do Botafogo, pois o jogo será julgado pelo STJD após pedido de impugnação pelo time carioca por suposto uso indevido do VAR.

Embora tenha sido eliminado na semana passada da Copa do Brasil, o Santos emplacou, nesta quarta-feira, o terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão. E essa série positiva foi festejada por Sasha. "A gente vem em uma sequência boa no Brasileirão Jogar aqui com o estádio lotado faz diferença. O time todo está de parabéns", afirmou Sasha, que soma cinco gols no Brasileirão e divide a artilharia do torneio com Gabriel, do Flamengo.

O elenco do Santos agora ganhou folga e só voltará aos treinos em 24 de junho. O próximo compromisso do time tem o dia 14 de julho como data-base e será contra o Bahia, na Fonte Nova, pela décima rodada do Brasileirão.