Decisivo e eleito melhor em campo, Umtiti exalta 'conjunto' em vitória da França

Eleito melhor em campo em razão do gol decisivo na vitória por 1 a 0 diante da Bélgica que colocou a seleção da França na final da Copa do Mundo da Rússia, o zagueiro Samuel Umtiti disse estar orgulhoso e satisfeito com o desempenho da equipe francesa nesta terça-feira e dividiu o mérito do triunfo com todo o grupo.

+ Deschamps dá méritos aos jogadores por vitória: 'Estamos na final graças a eles'

+ Resumo da Copa: França bate a Bélgica e vai à final marca o 27.º dia

+ Análise: França colocou a Bélgica em seu devido lugar e mostrou qual é a geração boa

"Muito orgulho. Trabalhamos muito. Foi um conjunto. Eu que marquei, mas foi uma grande partida. Foi o necessário para chegar à final. Estou muito orgulhoso. Criando a nossa história e fazendo isso da nossa maneira. O nosso objetivo era chegar à final e estou muito satisfeito", afirmou o zagueiro do Barcelona, após o jogo disputado em São Petersburgo.

O jogador falou sucintamente sobre a comparação entre a geração atual e a de 1998, que, liderada por Zinedine Zidane, conquistou naquele ano o único título mundial da França até hoje.

"Eles fizeram um ótimo trabalho em 1998, e nós estamos fazendo agora muito bem e conseguimos chegar de novo à final. Conseguimos nosso objetivo e estou muito, muito contente", disse.

Em busca do seu segundo título mundial, a França, finalista pela terceira vez na história, aguarda o resultado da partida entre Croácia e Inglaterra, que se enfrentam na outra semifinal nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Moscou, para saber quem enfrenta na final. A grande decisão será jogada no próximo domingo, às 12 horas (de Brasília), em Moscou.