Decisivo, Élber espera se tornar titular no Cruzeiro O meia Élber voltou a se destacar pelo Cruzeiro no último fim de semana ao fazer a jogada do gol que definiu a vitória por 2 a 1 sobre a Caldense, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão. Satisfeito com a sua atuação, ele espera agora deixar de ser opção no banco de reservas para virar titular da equipe.