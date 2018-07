Decisivo em 1º jogo como titular, Leandro agora quer se firmar no Botafogo

A estrela do meia Leandro brilhou pelo Botafogo no último domingo. Em seu primeiro jogo entre os titulares nesta temporada, o jovem, de 20 anos, marcou o único gol da vitória sobre o Boavista, em Bacaxá, que assegurou a passagem do time em terceiro lugar às semifinais do Campeonato Carioca. Agora ele garante estar mais confiante para ajudar o time na reta final do Estadual e no Campeonato Brasileiro.

"A confiança de todos dentro do clube é uma coisa importante, sempre deixaram claro que as coisas aconteceriam na hora certa. Estava um pouco ansioso para marcar o meu primeiro gol como profissional e ajudar de uma forma diferente e ontem acabou acontecendo. Agora estou um pouco mais solto e aliviado. Espero novas boas atuações para entrarmos fortes na reta final do Carioca e no Campeonato Brasileiro. É bom ter a confiança do Ricardo Gomes e agora é fazer isso valer", disse.

Leandro, de apenas 19 anos, já havia sido aproveitado em cinco jogos por Ricardo Gomes em 2016, mas em nenhum como titular. Satisfeito com a participação decisiva, agora ele já pensa no confronto com o Fluminense pelas semifinais, marcado para o próximo fim de semana.

"O gol foi realmente importante. Quando entrei em campo passou pela minha cabeça dar o meu melhor, mesmo sem saber se faria o gol ou não. O importante era ajudar a equipe. Tinha feito uma grande semana de treinamento e estava confiante para o jogo e quando o Ricardo Gomes me colocou eu só pensei em pôr tudo em prática com tranquilidade. O gol nos deu uma vitória importante e agora vamos buscar o resultado contra o Fluminense na semifinal", afirmou.