Decisivo em clássico, Daniel Alves é elogiado: 'Emana coisas positivas'

Autor do gol de empate do São Paulo no clássico contra o Santos, Daniel Alves foi muito elogiado pelo técnico Fernando Diniz após a partida na Vila Belmiro. O jogador voltou a atuar mais avançado, com Juanfran na lateral-direita. Diniz falou que Daniel Alves "emana coisas positivas".

"Quando falamos dele, falamos de um jogador de nível muito alto. O Daniel tem uma liderança extremamente positiva, treina todos os dias, chega no horário, vai embora depois dos outros, faz a recuperação, cuida da alimentação. É um exemplo. O São Paulo fez uma grande contratação, ele emana coisas positivas. Não trouxemos um driblador ou fazedor de gols. A cobrança em cima dele pelos títulos que ganhou é muito descontextualizada. Ele veio para somar e ajudar o São Paulo, e tem ajudado muito. Ele ajuda na liderança em campo, na marcação, na orientação. Ele faz parte da solução", afirmou Diniz.

O treinador também analisou a movimentação de Daniel Alves no lance do empate. Aos 36 anos, o jogador foi a principal contratação no meio desta temporada. Ele marcou seu segundo gol pelo São Paulo. O primeiro foi exatamente há um turno, em sua estreia diante do Ceará, rival do próximo domingo.

"Ele inicia a jogada, acompanha e faz o gol. Ainda bem que foi assim. Se o resultado não tivesse vindo, teríamos aquelas críticas que não tem a ver. O Daniel é um cara que tem ajudado muito o São Paulo, vai ajudar ainda mais. Ele já entrou para flutuar e buscar o melhor espaço. A maneira que o time jogou no primeiro tempo dificultou para ele aparecer. O Daniel é um jogador de coletivo. Quando a coletividade anda, ele é um cara que sempre vai contribuir muito", disse Diniz.

Após empatar o clássico, Daniel Alves foi ao banco de reservas e abraçou o treinador, que falou sobre o momento. "Para mim é gratificante. Faz parte da minha relação. Eu já falei inúmeras vezes, eu tenho certeza que tenho um desejo de fazer o melhor para o jogador, prestar um serviço de qualidade para ele render e construir uma simbiose com o torcedor. Eu procuro ser próximo para tirar o melhor de cada um".