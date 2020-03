Decisivo em clássico, Otero vê gol pelo Atlético-MG como 'grande momento da vida'

Aos 47 minutos do segundo tempo, Otero acertou um chute no ângulo do goleiro Fábio para confirmar a vitória do Atlético-MG no clássico contra o Cruzeiro, neste sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Após o duelo, o meia foi enfático ao afirmar: "Quando eu peguei na bola, pensei: 'Ela vai lá'. Foi o grande momento da minha vida."

Outro que não conteve a emoção na vitória por 2 a 1 foi Diego Tardelli, que mostrou certa ansiedade em fazer sua reestreia com a camisa alvinegra. O gol não saiu, mas o atacante festejou muito o seu retorno ao clube.

"Não imaginava (um retorno com tanta emoção), mas está todo mundo de parabéns. Nós, em campo, pela vontade. A torcida fez a parte dela. A gente merecia vencer, com essa festa da torcida. O empate não seria justo. Gol sofrido, no final, três pontos que deixam a gente entre os quatro primeiros", falou Tardelli, que completou. "A gente precisava da vitória pra dar confiança durante a temporada. Agora mais ainda com a chegada do Sampaoli. A rivalidade faz parte, tem que ter a provocação sadia, que fica dentro de campo. Jogar um clássico é especial, sempre", concluiu.

O meia Marquinhos também teve participação fundamental na vitória atleticana. Foi dele o passe para o gol de Otero. "Estou muito feliz. Não sei como explicar. Estava no banco com a mão fria, doido pra entrar. Graças a Deus saímos com a vitória, é o mais importante. Falei pro torcedor nas últimas entrevistas que nosso time ia evoluir. Estamos evoluindo. Vamos crescendo jogo a jogo", disse.

O clássico terminou com muita provocação. Os jogadores foram até os torcedores do atleticano e pegaram cartazes com a letra "B", referência ao rebaixamento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2019.

O momento dos dois clubes incendiou ainda mais o clássico, já que a vitória recolocou o Atlético na zona de classificação às semifinais do Mineiro, na vice-liderança, com 15 pontos, a dois do primeiro colocado América. O Cruzeiro, por outro lado, caiu para quinto, com 14.