Decisivo em classificação, Rodolfo admite partida ruim do Fluminense

Herói da classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa do Brasil, o goleiro Rodolfo admitiu que o time deixou a desejar na noite desta quinta-feira, quando perdeu para o Santa Cruz por 2 a 0, mas avançou nos pênaltis com a vitória por 3 a 2.

"Nosso time é muito ofensivo e perdemos nos nossos erros. Tomamos dois gols e era para ter tomado mais. Mas graças a Deus estava em uma noite boa, fui bem nos cruzamentos e fui abençoado nos pênaltis. A gente conseguiu o que mais queria, que era a classificação", comemorou Rodolfo.

Na partida de ida, realizada no Rio, o Fluminense havia vencido por 2 a 0. Como o Santa Cruz devolveu o placar, a decisão foi para os pênaltis, quando brilhou a estrela de Rodolfo, com duas defesas em cinco cobranças

Quem também estava feliz com a classificação do time tricolor era o atacante Pedro, que marcou o seu primeiro gol, ainda que na decisão por pênaltis, desde o seu retorno aos gramados, após oito meses afastado por uma contusão no joelho.

"Não foi um jogo tão bom, mas fico feliz com a classificação. Hoje foi um jogo diferente do primeiro, mais pegado. O grupo está de parabéns e merecia essa classificação por tudo que fez no campeonato", afirmou Pedro.

Agora, as atenções do Fluminense estão voltadas para a estreia no Campeonato Brasileiro, que será no domingo, contra o Goiás, no Maracanã.