Decisivo em Curitiba, Pablo diz que se sentiu em casa e prevê reação do São Paulo

Autor dos dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, Pablo saiu de campo aliviado neste sábado, assim como todos os companheiros, já que o resultado deixa o São Paulo respirar um pouco na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Ex-jogador do time paranaense, o atacante atribuiu o bom desempenho ao fato de se sentir à vontade no campo athleticano e disse que a vitória fora de casa é boa para reforçar a confiança do elenco.

Na saída do gramado, o são-paulino relembrou os tempos em que jogou no Athletico, inclusive descrevendo a sensação de jogar no estádio do clube novamente. Ele acredita que a familiaridade que tem com o local foi essencial para que conseguisse marcar os gols que levaram o time paulista ao resultado positivo.

"A atmosfera da Arena me encanta, sou apaixonado por essa torcida, fui muito feliz aqui, todo mundo sabe que amo esse clube. É uma alegria imensa voltar a jogar aqui, dá frio na barriga, ansiedade jogar neste estádio que amo tanto. Minha família mora aqui, meus amigos moram aqui. Estou muito feliz, agora jogo em outro grande clube", comentou o são-paulino em entrevista ao Furacão Live.

Como bom conhecedor da Arena adversária, Pablo acredita que a vitória deste sábado pode ser aproveitada como combustível para elevar a autoestima da equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, jogar como visitante contra o Athletico não é fácil e, por isso, é preciso valorizar o resultado.

"Estamos em várias frentes, na Copa do Brasil, na Libertadores, e estamos em uma situação ruim no Campeonato Brasileiro, temos que reverter isso. Então, a gente precisava vir aqui hoje e fazer um grande jogo. A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui na Arena. Foi um grande jogo, disputado, muito duro, mas saímos com a vitória, fico muito feliz de fazer gol aqui na Arena", afirmou.

Agora com 15 pontos, apesar de mais aliviado, o São Paulo segue na briga para fugir da zona de rebaixamento, e precisará manter o ritmo para se distanciar. O foco do momento, contudo, é a disputa das quartas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, a partir das 21h30, o time são-paulino faz o jogo de ida contra o Palmeiras, no Morumbi. O clássico decisivo será na terça seguinte, no Allianz Parque.