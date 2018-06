Decisivo em Mirassol, Lucas Lima prova mudança de atitude no Palmeiras

Os seis primeiros jogos do Palmeiras na temporada coroaram até agora a série de vitórias sob o comando do técnico Roger Machado e também o ótimo início no clube do principal reforço da temporada. O meia Lucas Lima foi novamente decisivo contra o Mirassol, na vitória por 2 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Paulista, e mostrou ter readquirido o melhor nível de futebol.

+ Dudu valoriza vitória: 'Desgaste muito grande'

+ Palmeiras bate Mirassol fora de casa por 2 a 0

O jogador ex-Santos teve atuação elogiada pelo treinador. Lucas Lima foi decisivo no primeiro tempo ao evitar em cima da linha um gol do Mirassol e instantes depois, dar o passe para Borja abrir o placar. "O futebol é muito ingrato. Talvez se a bola do Mirassol tivesse entrado, se o Lucas não tivesse tirado em cima da linha para salvar, o jogo poderia ter outro panorama", comentou Roger.

Lucas Lima participou ativamente da partida, ao ajudar na marcação. O meia foi titular em todas as partidas da temporada e nas apresentações anteriores, também recebeu elogios. Logo na estreia, contra o Santo André, fez o primeiro gol pelo Palmeiras. No primeiro clássico no novo clube, o jogador teve destaque, ao quase marcar um belo gol de falta contra o Santos.

O reforço demonstrou desde antes do começo do trabalho estar com bastante vontade de convencer no Palmeiras. Lucas Lima terminou o último ano em baixa e afastado do Santos, com quem não acertou a renovação de contrato. O meia não teve boas atuações no segundo semestre de 2017 e perdeu espaço até mesmo nas listas de convocação da seleção brasileira, situação que agora ele está disposto a mudar.

No Palmeiras o jogador logo se adaptou e conquistou os companheiros e o treinador pelo empenho nas atividades e pela determinação para provar valor. "Isso é fruto do trabalho, da amizade do grupo. Todos me deram carinho desde que cheguei. As coisas acontecem naturalmente, fico feliz e espero dar continuidade", comentou Lucas Lima.

Roger Machado inclusive mantém Lucas Lima como titular, mesmo com outras opções no banco de reseras. Gustavo Scarpa, por exemplo, entrou diante do Mirassol na vaga do ex-santista, já no segundo tempo. O técnico disse ter gostado da atuação da equipe. "Nossa vitória foi muito valorizada por causa de uma equipe muito bem estruturada, que propôs marcar nossa equipe de maneira muito forte", comentou o técnico.