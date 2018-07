Decisivo, Fernandinho evita cobrar vaga no São Paulo Autor da bela jogada e do passe que originou o gol do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na última quarta-feira à noite, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Fernandinho mostrou que está pronto para brigar pela posição de titular da equipe comandada por Ricardo Gomes.