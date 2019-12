Decisivo, Gabriel lamenta ausência da torcida do Flamengo em nova vitória

Autor de dois gols na tranquila vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, por 3 a 1, no Allianz Parque, neste domingo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Gabriel lamentou a ausência da torcida do clube. No início da semana, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu para que o jogo fosse disputado com torcida única, o que foi acatado pela CBF.

"Não tivemos a presença da nossa torcida hoje. Acho que temos que defender eles, como eles nos defendem. Acho que seria justo a nação conosco neste domingo. Sentimos a energia positiva, fizemos um grande jogo, mas sentimos falta deles... Tenho certeza que eles estão no Rio comemorando. Espero que a torcida compareça no próximo jogo lá", comentou o artilheiro da partida e do Brasileirão com 24 gols.

A CBF acabou acatando a determinação do MP e determinou que o jogo tivesse apenas torcedores do Palmeiras por questões de segurança. Mesmo sem a presença da sua torcida, o Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras e venceu de forma tranquila, dominando a partida.

"Com todo respeito, viemos jogar aqui com muita entrega e dedicação, como sempre fizemos. Respeitamos a torcida e os jogadores do Palmeiras. Jogamos e ganhamos. Provação e briga ficam fora de campo", acrescentou o atacante.