Decisivo, goleiro Victor elogia 'maturidade' do Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Mamoré por 2 a 0, em Patos de Minas, no último sábado, 7, e assim acumulou o seu segundo triunfo consecutivo em dois jogos disputados neste início de Campeonato Mineiro. Após o duelo, o goleiro Victor, decisivo ao pegar um pênalti quando seu time vencia por 1 a 0, destacou que a equipe de Belo Horizonte se mostrou madura no confronto para sair de campo vencedora mais uma vez.

"Tomara que essa defesa tenha sido uma prévia do que a gente pode fazer na Libertadores, mas, independentemente disso, valeu pelo resultado, pelo empenho. O campo estava pesado, difícil de jogar, mas nosso time mostrou muita maturidade depois do segundo gol, até para evitar um desgaste maior, então houve uma maturidade interessante nesse sentido", ressaltou o jogador.

Autor do segundo gol atleticano em belo chute de fora da área, o atacante Luan também enalteceu as dificuldades encontradas pelo time em Patos de Minas. "O gramado estava ruim, mas passamos por cima de tudo isso. O próprio Levir (Culpi), no intervalo, pediu para eu cair pelo meio e acabei acertando um belo chute. Vou continuar procurando fazer o meu melhor e, se vier a artilharia, vou ficar muito feliz", projetou.

O técnico Levir Culpi, por sua vez, destacou que o jogo deste sábado exigiu bastante do Atlético na parte física. "O jogo foi mais físico, o campo com dimensões maiores, isso ajudou no condicionamento, mas o jogo foi irregular, com alguns ótimos momentos e alguns momentos ruins, início do campeonato como a gente esperava", disse o treinador, que depois enfatizou: "Não posso dizer que houve evolução, mas continuidade. O time está ganhando condição física, mais encaixe e vai ser mais intenso, mas é uma evolução gradativa de um jogo para outro".