Decisivo, Guerrero exalta atuação do Inter: 'Fizemos um grande jogo'

Autor de dois gols na vitória do Internacional por 3 a 2 sobre o Palestino, nesta terça-feira, no Beira-Rio, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o atacante Paolo Guerrero fez uma análise positiva do desempenho do time e comemorou a classificação antecipada para as oitavas de final.

"Fizemos um grande jogo. Sabíamos que seria difícil. Palestino é um time de grande intensidade, mas conseguimos passar por mais esse desafio e conquistar nosso objetivo. O mais importante era somar os três pontos e, graças a Deus, conseguimos", afirmou o atacante.

Com o resultado conquistado nesta terça-feira, muito pela grande atuação de Guerrero, o Inter assegurou sua vaga nas oitavas de final da Libertadores e disparou na liderança do Grupo A, com dez pontos. O Palestino vem na sequência, com quatro. River Plate, que ainda joga contra o Alianza Lima nesta rodada, tem três. O time peruano soma um.

A classificação motiva ainda mais o Inter para o duelo decisivo diante do Grêmio, pela final do Campeonato Gaúcho. O jogo de ida será neste domingo, às 16h, no Beira-Rio.