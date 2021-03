Decisivo, Kaiky é brasileiro mais jovem a marcar na Libertadores: 'Indescritível'

Em uma escalação cheia de jovens, o mais decisivo foi Kaiky. Apenas em seu segundo jogo como profissional, o zagueiro marcou o gol da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Deportivo Lara, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, resultado que deixa o time em vantagem para o duelo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores.

Mais do que isso. Kaiky deixou para trás Rodrygo, hoje no Real Madrid, para se tornar o brasileiro mais precoce a marcar um gol na Libertadores. O zagueiro fez o seu com 17 anos, 1 mês e 21 dias. Já o atacante havia ido às redes com 17 anos, 2 meses e 6 dias, em triunfo santista por 3 a 1 sobre o Nacional do Uruguai, na Libertadores de 2018.

"É indescritível, primeiro gol na Libertadores, uma felicidade imensa. Trabalhei muito para isso, espero fazer mais gols. A disputa no grupo é muito sadia, temos uma amizade que leva a gente para frente, uma união muito grande. Agora é batalhar, agradecer pela oportunidade e continuar. A gente sabe que tem muita coisa pela frente, mas é um primeiro passo", afirmou, em entrevista ao Fox Sports.

Kaiky também é o segundo mais jovem a marcar um gol na Libertadores, só atrás de Juan Carlos Cárdenas, argentino que fez história aos 16 anos, 7 meses e 2 dias, pelo Racing, nos anos 1960, de acordo com levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues. O Santos tem outro jogador entre os 10 artilheiros mais precoces da história da Libertadores, o atacante Marcos Leonardo, que marcou com 17 anos, 5 meses e 18 dias, em partida contra o Defensa y Justicia em 2020.

⚪️⚫️ Kaiky decidiu aos 1⃣7⃣ anos, tornou-se o mais jovem do @SantosFC a marcar na CONMEBOL #Libertadores e foi escolhido o melhor em campo.#BestOfTheMatch @BridgestoneBR pic.twitter.com/flQubI4XfT — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 10, 2021

O jogo contra o Deportivo Lara foi apenas o segundo de Kaiky entre os profissionais. O zagueiro havia estreado no empate por 2 a 2 com o Santo André, na primeira rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça, então, foi uma das novidades da escalação do técnico Ariel Holan, entrando na vaga que tinha sido de Luiz Felipe na derrota por 4 a 0 para o São Paulo.

Kaiky teve atuação segura na defesa e marcou o gol da vitória santista aos 25 minutos do segundo tempo. O time voltará a enfrentar o Deportivo Lara na terça-feira, na Venezuela, em Caracas. Antes, no sábado, vai encarar o Ituano, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.