Decisivo, Kenedy agradece apoio de Cristóvão no Flu

Promessa das divisões de base do Fluminense, Kenedy vem ganhado chances com o técnico Cristóvão Borges, mas só brilhou mesmo no último domingo, quando marcou o gol que deu o empate ao time, por 3 a 3, com o Cruzeiro, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, ele agradeceu a confiança do treinador, que já foi questionado pela torcida por utilizar o jovem de 18 anos.

"Fiquei muito feliz. Entrei e pude fazer tudo aquilo que o Cristóvão me pediu. Consegui marcar no final, aproveitei a chance. Vi aquele espaço e sabia que precisava bater firme para poder tirar do goleiro. Quero agradecer aos meus companheiros e também a todo mundo que me apoiou", afirmou.

No último domingo, Kenedy entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense perdia por 3 a 2, substituindo o lateral-direito Bruno. E ele igualou o placar da partida aos 43 minutos, com um chute colocado que Fábio não conseguiu defender.

Para Kenedy, o resultado da partida poderia ter sido ainda melhor. Agora, ele espera que o time tenha grande atuação na próxima quarta-feira, fora de casa, diante do Figueirense, para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. "A gente poderia ter vencido o Cruzeiro, mas não aconteceu. Foi um grande jogo e acho que podemos repetir a boa atuação e buscar a vitória na próxima partida", comentou.