Decisivo, Love comemora gol pelo Corinthians e elogia Boselli

O atacante Vagner Love celebrou o gol que deu ao Corinthians a vitória sobre o CSA, neste domingo, na arena do clube em Itaquera, por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o segundo gol do atacante no torneio, sendo que o time paulista marcou apenas oito na competição, apenas mais um do que o artilheiro da competição, Gabriel, do Flamengo, com sete gols.

No lance, Sornoza começou a jogada no meio-campo, encontrou Boselli na direita, o atacante tocou entre as pernas de Luciano Castán e a bola chegou até Vagner Love dentro da área. O atacante dominou e acertou um chute forte no ângulo direito.

"Tive que usar um pouquinho da força. Recebi mais uma bola. O Boselli foi incrível no passe, a única forma era virar batendo. Se tento controlar o zagueiro estava próximo. Fui muito feliz na conclusão e conseguimos os três pontos", descreveu Love.

A assistência do argentino também recebeu elogios do técnico Fábio Carille. "O Boselli sabe finalizar muito e é inteligente. Essa foi a busca: deixar os dois (Love e Boselli) perto um do outro. A bola estava chegando. A intenção era ter mais um cara de área para finalizar. Olhando jogo, eu e Fabinho (auxiliar) achamos que era essencial. Acabou dando certo com o gol da vitória com os dois ali", explicou.