Decisivo, Luis Fabiano faz seu 100º gol pelo São Paulo em Brasileiros

O atacante Luis Fabiano parece não ter se incomodado com a presença do antigo titular Alexandre Pato no banco de reservas. Neste domingo, o artilheiro do São Paulo fez o primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e manteve a equipe na briga pelo título nacional, apesar da distância de quatro pontos para o líder Cruzeiro. "A gente entrou disposto a sair com os três pontos, pois todos os concorrentes ganharam na rodada e haviam encostado", afirmou o jogador.

Como Internacional, Grêmio, Corinthians e Fluminense venceram seus rivais, o São Paulo sabia que não podia vacilar para não deixar a diferença diminuir. Apesar da dificuldade em encostar no Cruzeiro, a equipe do Morumbi quer garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano. Com o resultado, o time chegou aos 66 pontos, abrindo seis de diferença para o terceiro colocado.

A volta de Pato depois de oito jogos longe do time por causa de uma lesão, parecia ser um estímulo para Luis Fabiano, que nas cinco últimas partidas pelo Brasileirão, marcou em quatro, incluindo o duelo com o Palmeiras. "Acabei sendo feliz no arremate. Foi um cruzamento forte pelo alto, peguei bem na bola e fui bem no lance", disse o atacante.

Na comemoração do gol, ele esboçou tirar a camisa, mas voltou atrás. Os palmeirenses até pediram que ele levasse cartão amarelo por causa disso, mas o árbitro não viu problema no gesto. "Eu tenho tido pequenos surtos de tirar a camisa, mas foi no calor do jogo, por causa da emoção do gol. Bom que eu tive consciência na hora porque caso contrário tomaria amarelo. O mais importante foi o gol", disse o jogador, que chegou a 198 gols com a camisa do São Paulo e atingiu a marca de 100 gols no Brasileirão pelo clube.