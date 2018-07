Decisivo, Mendieta diz que pode melhorar no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Mendieta ainda não conseguiu conquistar a titularidade no Palmeiras em 2014, mas mesmo assim foi decisivo nas duas últimas partidas do time, pois fez o gol do time no empate com o Audax no último domingo, além de ter dado o passe para França definir a vitória sobre o XV de Piracicaba na rodada anterior. Recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada no segundo semestre de 2013, Mendieta prometeu que pode fazer ainda mais nas próximas partidas do Palmeiras.

"Em 2013, cheguei no meio da temporada e tive que me adaptar durante a competição. Este ano está sendo diferente. Pude fazer a pré-temporada com o grupo e isso será um diferencial para mim e me ajudará demais ao longo do ano. Como sofri uma pequena lesão no fim do ano passado e fiquei fora por muito tempo, estou recuperando o ritmo de jogo e ainda tenho muito a melhorar", disse.

No próximo domingo, o Palmeiras vai encarar o Corinthians, no Estádio do Pacaembu, com mando de campo do rival, na partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. De acordo com Mendieta, será preciso inteligência e muita disposição para o Palmeiras sair vitorioso no clássico.

"Para dificultar ainda mais, o mando de campo é deles e a torcida vai incentivar. Precisaremos ter muita inteligência e garra para sairmos com a vitória. O bom é que os dois times terão a semana livre para treinar e isso vai beneficiar o espetáculo", afirmou.