Decisivo, Michael elogia elenco do Flamengo: 'Mostramos a força do grupo'

Sem Gabigol, que nem viajou para São Paulo e nem Arrascaeta, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, coube ao atacante Michael o protagonismo do Flamengo na vitória de virada sobre o Palmeiras por 3 a 1, neste domingo. A partida foi válida pela 20.ª rodada, a primeira do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Eleito o craque do jogo, Michael exaltou a força do elenco do clube carioca. "A gente tem um grupo bom. Estávamos com muitos desfalques, mas mostramos a força do grupo. A gente trabalha todos os dias para, quando tiver oportunidade, ajudar a equipe a sair com a vitória. Muito feliz pela vitória, pelo troféu e pela equipe", explicou o atacante. "Queremos vencer mais, almejamos o título", completou.

A vitória foi construída com dois gols de Michael e um de Pedro. O resultado deixa o Flamengo com 34 pontos, em terceiro lugar, apenas um a menos que o Palmeiras, que tem 35. O time carioca tem dois jogos a menos do que o líder Atlético-MG, que soma 42 pontos.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe no domingo o Grêmio no Maracanã. Antes, porém, encara o próprio Grêmio na segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 4 a 0, em Porto Alegre (RS).

O meia Arrascaeta passou a ser dúvida para esta partida. Ele precisou ser substituído aos 23 minutos do primeiro tempo contra o Palmeiras. O uruguaio reclamou de dores na coxa e precisou deixar o gramado. Iniciou o tratamento e será reavaliado na volta ao Rio de Janeiro. Segundo os médicos, faz parte do desgaste físico com os jogos disputados pelo Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Novo reforço para a defesa, David Luiz acompanhou o jogo no Allianz Parque. "Gratidão de vestir o manto, fazer parte desse clube grandioso. Minha infância foi vendo, cresci admirando. Voltando agora para o Brasil para o melhor lugar, onde senti carinho antes mesmo de ter algo confirmado. Estou ansioso para entrar em campo e fazer o que mais gosto, que é jogar futebol", disse em entrevista para a FlaTV.