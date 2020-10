Decisivo na vitória contra o Palmeiras, Cavalieri mostra gratidão ao Botafogo

Diego Cavalieri foi o nome da vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, no Engenhão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado que quebra invencibilidade do time paulista e tira a equipe alvinegra da zona de rebaixamento.

O goleiro afirmou que a vitória vai aliviar a pressão em cima da equipe por conta da sequência negativa no torneio, que culminou com a demissão do técnico Paulo Autuori e a contratação de Bruno Lazaroni. O Botafogo não vencia há dez jogos e era o pior mandante do Brasileirão.

"Importantíssimo, sabíamos da pressão em cima do time. A gente está treinando, trabalhando, os jogos para trás faltaram detalhes pra conquistar as vitórias. Hoje fizemos os gols, tivemos um sufoco ali atrás no final, mas é mérito de todo mundo. O grupo trabalha muito, é muito unido.", falou o goleiro.

Cavalieri, que foi decisivo ao pegar o pênalti de Willian, quando o placar apontava 2 a 1 para o Botafogo, mostrou tamanha gratidão ao Botafogo. O goleiro vem tendo oportunidade na equipe titular, pois Gatito está com a seleção paraguaia.

"Sempre fui um cara tranquilo, consciente, treino para quando tiver oportunidade poder ajudar. Sou grato ao Botafogo, todos sabem o momento difícil que vivi há um tempo, quase parei e o Botafogo abriu as portas para mim. Então venho todos os dias para trabalhar e dar meu suor. Garotada está de parabéns também. Aproveito e agradeço a toda minha família, que sempre me apoiou", completou.

O resultado levou o Botafogo para a 15ª colocação, com 15 pontos, um a mais do que o Ceará, primeiro dentro da zona de rebaixamento.