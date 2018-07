Decisivo, Neymar é exaltado por parceiros de seleção

Foi isso o que fez o atacante Fred. Para ele, ninguém está jogando melhor na competição do que o astro do Barcelona. "Estou acompanhando o Neymar de perto nesta Copa. Além de fazer grandes jogadas, lances de efeito, está sendo o nome do Mundial até agora. Vamos dar suporte a ele para que possa continuar ajudando a seleção a passar de fase e conquistar o título esperado por todos nós", disse.

Até agora, os números de Neymar na Copa impressionam. Afinal, o atacante é um dos artilheiros da competição, com quatro gols, ao lado do argentino Lionel Messi e do alemão Thomas Müller. Além disso, foi eleito o melhor jogador de duas partidas - as vitórias sobre Croácia (3 a 1) e Camarões (4 a 1), em que marcou dois gols em cada jogo.

Neymar também demonstrou bastante precisão nas finalizações, acertando a meta adversária em dez das 11 tentativas que fez na fase de grupos. O desempenho impressiona, mas é só o começo, de acordo com o meia Willian.

"O Neymar nem começou ainda. Pelo potencial dele, pode fazer muito mais pela seleção. Sabemos a qualidade que tem. Ele não joga sozinho, depende de todos nos para ajudá-lo. Nós estamos aqui para fazer isso", disse.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Fred admitiu que no momento de dificuldade a seleção vai precisar e acionará o seu principal jogador, esperançosa de que ele volte a decidir as partidas. "O Neymar faz a diferença. Quando está apertado a gente dá a bola nele, porque pode resolver em uma jogada individual, encontrar algum espaço", afirmou.

O novo passo de Neymar para se consolidar como um dos grandes nomes dessa Copa será neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, no duelo entre Brasil e Chile, pelas oitavas de final. Antes, nesta sexta-feira, às 13 horas, a seleção e o seu craque treinam no SESC Venda Nova.