Decisivo, Neymar elogia atuações da defesa: 'Está de parabéns'

Os gols de Neymar vêm sendo decisivos para as vitórias que a seleção brasileira acumula na nova era Dunga. A defesa, porém, está tendo um papel fundamental no rendimento do time. Contra a Turquia, nesta quarta-feira, o Brasil fez seu 5º jogo após a Copa. Já são 12 gols marcados e nenhum sofrido, em atuações defensivas que renderam elogios do craque.

"Acho que eles estão correndo, estão marcando direitinho para que a gente não possa tomar gols. Então, está todo mundo de parabéns. A galera lá de trás está mandando bem", afirmou Neymar. O jogador também lembrou a derrota histórica para a Alemanha por 7 a 1 nas semifinais da Copa do Mundo para exaltar a superação do Brasil. "A gente pode pegar o lado bom e aprender com aquela derrota. Tem de estar sempre se superando."