Decisivo no Castelão, Scarpa espera sequência positiva do Palmeiras no Brasileirão

Gustavo Scarpa foi decisivo para o triunfo do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará ao dar a assistência para Deyverson anotar o segundo gol na etapa final. O meio-campista, depois do triunfo no Castelão, preferiu não falar sobre seus feitos individuais e valorizou a importância do resultado positivo para o time alviverde, que se recuperou no Brasileirão e engatou o terceiro jogo sem perder. Ele espera que a sequência seja ampliada.

"Importante estar preparado, independente do jogo que temos para jogar. Mas o importante é a vitória, é bom ter uma sequência de vitórias para voltar a confiança. Espero que a gente consiga voltar a trilhar uma sequência de vitórias", afirmou o meio-campista.

"Quero valorizar a atuação coletiva e a minha. Feliz pela assistência e pela vitória. No Brasileirão é necessária muita concentração, principalmente quando os resultados negativos aparecem. Feliz pela vitória e espero que a gente volte a trilhar um caminho vitorioso", reforçou Scarpa.

Na temporada, ele é o jogador com mais assistências. São 17 passes para gol. No Brasileirão, ostenta nove assistências. Nesta quarta, ele deu outros dois passes para Breno Lopes marcar, mas o atacante desperdiçou.

A vitória levou o Palmeiras ao terceiro lugar, com 46 pontos, e foi importante também para quebrar um longo tabu em Fortaleza. O time paulista não vencia o Ceará como visitante havia 24 anos. O último triunfo tinha sido conquistado em abril de 1997, em duelo da Copa do Brasil. "É um campeonato longo, o grupo é experiente e sabe como funciona o Brasileiro", disse Scarpa. O próximo adversário é o Sport, segunda-feira, às 21h30, no Allianz Parque.