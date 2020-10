Decisivo no clássico, Bruno Henrique comemora evolução do Flamengo com Domènec

Depois de um começo conturbado, Domènec Torrent parece finalmente ter encontrado a paz no Flamengo. A confirmação veio com a vitória de virada no clássico sobre o Vasco, por 2 a 1, em São Januário, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Autor do gol que garantiu a vitória da equipe rubro-negra, o atacante Bruno Henrique comemorou a evolução do Flamengo sob o comando do treinador espanhol, mas deixou claro que o objetivo é estar em primeiro no final do Brasileirão.

"Nosso time está de parabéns pelos jogos que estamos fazendo. O trabalho com o Dome vem melhorando cada vez mais. A gente vem crescendo e queremos estar lá em cima quando terminar o campeonato", afirmou Bruno Henrique.

Nos últimos seis jogos realizados pelo Flamengo na temporada, contando Brasileirão e Copa Libertadores, o time teve seis vitórias e apenas um empate, contra o Palmeiras, quando jogou com inúmeros desfalques por conta da covid-19.

O atacante também esteve envolvido no lance que originou o gol do Vasco, pois o contra-ataque saiu após uma bola mal dominada. Segundo o atacante, o gramado, que o atrapalhou inicialmente, acabou ajudando depois.

"No primeiro tempo, a bola quicou, bateu na mainha canela e saiu o gol deles. Aí depois a bola quicou e enganou o Fernando Miguel. Sorte que eu estava lá para aproveitar e fazer o gol", comentou o atacante.

Na cola do líder Atlético-MG, com 27 pontos, o Flamengo volta a campo já nessa terça-feira, contra o Goiás, no Maracanã, em jogo atrasado da 11ª rodada.