Decisivo no Maracanã, Paulo Henrique Ganso é exaltado por Muricy

RIO - Paulo Henrique Ganso foi o nome da vitória por 2 a 0 do São Paulo sobre o Flamengo, conquistada no último domingo, no Maracanã. O jogador foi autor dos dois gols da vitória no confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e além disso voltou a mostrar o velho futebol que o fez se destacar no Brasil, se movimentando bastante e fazendo jogadas de efeito.

Após o jogo, o técnico Muricy Ramalho se mostrou satisfeito com o futebol que o jovem vem demonstrando nas últimas partidas e disse que se ele tivesse mostrado esse desempenho regularmente antes, poderia estar na seleção brasileira.

"Ele com certeza tinha que estar na Copa do Mundo, mas com o que ele estava jogando, de maneira irregular, o Felipão não levaria. Hoje (domingo) ele jogou do lado de campo, foi um jogador diferente", afirmou o comandante.

O treinador exaltou a evolução do meia que, para ele, está entendendo que precisa ser mais dinâmico dentro das partidas. "Você tem de mostrar o caminho para o jogador, estou insistindo muito com ele. E ele está entendendo que, se não se mexer, se não entrar na área, não consegue jogar. Ele está comprando essa ideia", completou.