Decisivo para classificação do Inter, Guerrero crava: 'Aqui somos imbatíveis'

Guerrero comprovou o bom momento que vive ao fazer dois gols na vitória do Internacional sobre o Cruzeiro, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil. O peruano pediu para Ricardo Gareca o liberar da seleção para poder atuar pela equipe colorada, sendo novamente decisivo.

"Não baixamos a guarda mesmo após a eliminação da Libertadores. Queremos dividir esse prêmio (de melhor jogador da partida) com meus companheiros. Eles batalham e correm muito. Temos mostrado muita intensidade, fruto de um bom trabalho. Essa torcida merece. Aqui somos imbatíveis. Merecidamente estamos na final", afirmou Guerrero, que saiu de campo puxando a perna esquerda, mas avisou que não é nada preocupante.

Já Rafael Sobis comentou sobre a possibilidade de poder conquistar o seu terceiro título consecutivo de Copa do Brasil. O atacante estava nas duas últimas conquistas do Cruzeiro e, agora, terá a chance de disputar com o time colorado.

"Isso não significa nada se eu não for campeão. Faz muito tempo que o Internacional não vence. Seria importante coroar essa boa campanha que estamos fazendo com o título da Copa do Brasil", ressaltou o atacante.

Autor do terceiro gol do duelo, Edenilson também exaltou o jogo realizado pelo Inter. "A gente trabalha bastante. Mesmo com o resultado positivo em Minas (1 a 0 na partida de ida), a equipe não abdicou de atacar. Pés no chão e vamos nessa", concluiu.

Ainda sonhando com o título do Brasileirão, o Internacional agora começa a se preocupar com o jogo contra o São Paulo, neste sábado, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão. O time gaúcho é o sexto colocado da tabela, com 27 pontos. O líder Flamengo tem 36.