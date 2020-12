Decisivo para o Inter, Peglow destaca força do elenco e poder de reação

O empate do Internacional com o Atlético-MG, por 2 a 2, em pleno Mineirão, na noite deste domingo, foi bastante comemorado pelo time colorado. Principalmente porque alguns titulares foram poupados para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, na Argentina.

Um dos jogadores que aproveitaram a oportunidade foi Peglow, que entrou no lugar de Yuri Alberto aos 30 minutos do segundo tempo e fez o gol de empate aos 42. O atacante de apenas 18 anos enalteceu a força do elenco do Inter. "A gente veio com a intenção de sair com a vitória. O Atlético é uma grande equipe. Nosso poder de reação foi muito forte. Mostrou a força do grupo, a força do banco. Então, estamos de parabéns", disse Peglow.

O resultado, porém, não foi o suficiente para colocar o Inter novamente entre os quatro melhores do Brasileirão. Sem ganhar há sete rodadas, o time aparece apenas na sexta colocação, com os mesmos 38 pontos de Palmeiras e Santos, que estão atrás por causa do saldo de gols. Além disso, viu o rival Grêmio subir para a quarta posição, com 40 pontos.

Agora o Brasileirão fica um pouco de lado e o foco é na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, marcada para quarta-feira, na La Bombonera. Em Porto Alegre, o time argentino ganhou por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para chegar às quartas.