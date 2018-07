Decisivo, Pedro Henrique celebra o primeiro gol pelo Corinthians

O zagueiro Pedro Henrique saiu como principal herói da vitória do Corinthians sobre o Mirassol, neste sábado, no estádio José Maria de Campos, pelo Campeonato Paulista. Ele aproveitou uma falha do goleiro Vagner para marcar o gol do triunfo por 3 a 2, aos 38 minutos do segundo tempo.

Foi o primeiro gol do jogador de 21 anos pelo clube. "Sensação indescritível, é uma felicidade enorme fazer um gol com essa camisa do Corinthians", afirmou o zagueiro.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Pedro Henrique ganhou uma chance na ausência de Balbuena, que foi poupado pelo técnico Fábio Carille. O titular ficou fora da partida contra o Mirassol por causa do compromisso pela Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Brusque, em Santa Catarina.

Apesar do gol decisivo, o jogador preferiu dividir o mérito da vitória com os companheiros. "O Mirassol foi um adversário duro, que dificultou até os minutos finais, mas conseguimos o gol. A vitória é mérito de todo o grupo, que está de parabéns pela entrega", afirmou o zagueiro, que volta ao banco na próxima partida.

Se Pedro Henrique saiu como herói, Marciel, que entrou no segundo tempo, quase foi o vilão ao fazer falta desnecessária que originou o gol de empate de Xuxa. "Parabéns pra mim que fui cabaço e parabéns ao grupo pela vitória", escreveu o volante no Twitter.