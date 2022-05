Decisivo pelo Santos, Rwan destaca boa leitura de Bustos: 'Jogo ideal para mim'

Após um mês sem entrar na lista de relacionados do Santos, Rwan Seco ficou no banco nesta quinta-feira, entrou no lugar de Bryan Angulo e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica de Quito, aos 45 minutos. Segundo o atacante, a oportunidade dada a ele por Fabián Bustos veio no jogo certo e foi mérito da boa leitura de jogo feita pelo treinador argentino.

"Estou muito feliz de marcar o gol para ajudar a minha equipe a sair com a vitória. Agora é focar na próxima partida. Eu venho trabalhando para isso, o professor sabe das minhas características e viu que era um jogo ideal para mim. Me colocou, e fui feliz marcando", disse Rwan em entrevista à Conmebol TV.

Leia Também Rwan faz nos acréscimos e dá primeira vitória ao Santos como visitante na Sul-Americana

Angulo, que saiu do gramado para dar lugar ao autor do gol, aprovou a atuação santista e celebrou o desempenho do garoto de 20 anos, destaque da última edição da Copinha."O mais importante foi ter a bola, não demos nenhuma por perdido. Todos estão aqui para somar, e o Rwan entrou e fez um gol muito importante", comentou o equatoriano.

O gol do menino da Vila ajudou a deixar o Santos na vice-liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, com sete pontos, um a menos que o líder Unión La Calera e três a mais que a Universidad Católica, terceira colocada. O Banfield está em quarto com três pontos.

Antes de voltar a pensar no torneio continental, o time santista joga contra o Cuiabá no domingo, pela quinta rodada do Brasileirão, na Vila. Depois, decide a terceira fase da Copa do Brasil em duelo com o Coritiba e joga com o Goiás, novamente pelo Brasileirão. Apenas no dia 18 de maio volta a jogar pela Sul-Americana, contra o La Calera, em Santos.