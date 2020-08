Decisivo, Raphael Veiga minimiza atuações ruins do Palmeiras

Responsável pelo gol que assegurou a primeira vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Raphael Veiga celebrou o triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, equipe que defendeu em 2018, e minimizou o futebol pobre tecnicamente que o time alviverde tem apresentado neste início de competição.

"Acredito que esse gol foi para coroar o trabalho que a gente vem fazendo. Particularmente, estou muito feliz pelo gol, mas também pela primeira vitória no Brasileirão", afirmou Veiga em entrevista ao Esporte Interativo.

O meia reconheceu que vencer com uma atuação convincente seria o ideal. Mas preferiu valorizar o triunfo na Arena da Baixada, conquistado com muita dificuldade, com um gol marcado aos 46 minutos em duelo de raras oportunidades para os dois lados.

"Jogar bem é muito bom, mas ganhar é melhor ainda. Se a gente puder jogar bem e ganhar, ótimo, mas o principal é a vitória. Melhorar, sempre dá, que é o que a gente busca a cada dia", reforçou o jogador.

Com um jogo a menos, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo soma cinco pontos e está invicto na competição. Mesmo assim, a pressão por atuações melhores depois da conquista do Campeonato Paulista é grande. A cobrança, no entanto, não incomoda Raphael Veiga.

"Quando se joga no Palmeiras, tem uma pressão de se vestir essa camisa. Mas acabamos de ser campeões de um campeonato que fazia tempo que a gente não ganhava, contra o nosso maior rival, e a gente tinha dois empates", ressaltou.

O elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol nesta quinta-feira para dar início à preparação para o clássico contra o Santos, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão.