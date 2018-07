Decisivo, revelação belga busca lugar no time na Copa O jovem atacante Divock Origi, que saiu do banco de reservas para dar a vitória da Bélgica sobre a Rússia, no último domingo, mal pode acreditar no gol decisivo e no que está vivendo na Copa do Mundo no Brasil. "A verdade é que não me dei conta do que estou vivendo", contou o jogador de apenas 19 anos, citando o que foi seu primeiro gol pela seleção. "O jogo no estádio mítico do Maracanã foi muito importante. Me sinto feliz por poder contribuir com a equipe", completou.